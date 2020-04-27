На Закарпатті перекривали трасу державного значення — вимагали відкриття ринків

В Хусті місцеві жителі перекривали дорогу державного значення Мукачево - Рогатин з вимогою відкрити ринки та дозволити торгівлю.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в ГУ НП в Закарпатській області.

“Сьогодні зранку, 27 квітня, біля міста Хуст місцеві жителі у кількості 30-40 чоловік перекривали дорогу державного значення Мукачево - Рогатин. Рух не був перекритий повністю, протестувальники пропускали щоп'ятнадцять хвилин по кілька автівок. Але це спричинило значні черги та затори. Зараз дорогу вже розблоковано, рух відновлено, акцію протесту припинили”, - повідомила речниця ГУ НП в Закарпатській області Ганна Дан.

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Як уточнили в поліції, протестувальники перекривали дорогу під Хустом з вимогою зняти карантинні обмеження на торгівлю на ринку в Хусті.

В поліції додали, що акція пройшла без порушень правопорядку.

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Як повідомлялося, від завтра в Мукачеві, другому найбільшому місті області, відкривають міські ринки. Тим часом, в обласному центрі Ужгороді ринки закриті до 11 травня.

Фото: Mukachevo.net