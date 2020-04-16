Епіфаній закликав усіх залишатися вдома на Великдень

"Я всіх закликаю залишатися вдома, і ми усі разом будемо молитися і будемо просити у бога, щоб господь дав нам натхнення пройти ці випробування достойно, і стати ще більш духовно сильними. Тому підготуйтеся до цієї дати Воскресіння Христова, щоб зустріти його з чистими і благими помислами, відкритим і вдячним серцем. Я вірю, що разом з господом і підтримкою один одного ми пройдемо ці випробування... ", - сказав Епіфаній.

Він зазначив, що церква наполягала на тому, щоб богослужіння все таки відбувалися. За його словами, віряни повинні мати можливість долучатися до них онлайн.

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"З самого початку ПЦУ з усією увагою ставилася до всіх рекомедацій держави. І враховуючи ці рекомендації, піклуючись про здоровя кожного ми ухвалили рішення просити кожного нашого парафіянина у ці святкові дні залишатися вдома...", - сказав Епіфаній.

Епіфаній наголосив, що церква не зважаючи на відстань у Великдень буде з кожним із вірян. За його словами, молячись у ці часи вдома ми висловлюємо свою турботу про близьких та рідних.