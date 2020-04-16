Епіфаній закликав усіх залишатися вдома на Великдень

Епіфаній закликав усіх залишатися вдома на Великдень

Укрінформ
Митрополит Київський і всієї України закликав усіх вірян залишатися на Великдень вдома та долучатися до богослужіння онлайн.  

Про це він сказав під час ефіру програми “Право на владу”, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Я всіх закликаю залишатися вдома, і ми усі разом будемо молитися і будемо просити у бога, щоб господь дав нам натхнення пройти ці випробування достойно, і стати ще більш духовно сильними. Тому підготуйтеся до цієї дати Воскресіння Христова, щоб зустріти його з чистими і благими помислами, відкритим і вдячним серцем. Я вірю, що разом з господом і підтримкою один одного ми пройдемо ці випробування... ", - сказав Епіфаній.

Він зазначив, що церква наполягала на тому, щоб богослужіння все таки відбувалися. За його словами, віряни повинні мати можливість долучатися до них онлайн.

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"З самого початку ПЦУ з усією увагою ставилася до всіх рекомедацій держави. І враховуючи ці рекомендації, піклуючись про здоровя кожного ми ухвалили рішення просити кожного нашого парафіянина у ці святкові дні залишатися вдома...", - сказав Епіфаній.

Епіфаній наголосив, що церква не зважаючи на відстань у Великдень буде з кожним із вірян. За його словами, молячись у ці часи вдома ми висловлюємо свою турботу про близьких та рідних.

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