Медіарух назвав диверсією заклик Онуфрія приходити на Великдень до церкви

Медіарух розглядає заклик до вірян Предстоятеля УПЦ Московського патріархату Онуфрія приходити під час епідемії коронавірусу на Великдень до церкви та молитися надворі як диверсію проти українського народу.

Про це йдеться в заяві Медіаруху та медійних громадських організацій України, оприлюдненій на Детекторі медіа.

"Ми, представники Медіаруху «Медіа за усвідомлений вибір» та медійних громадських організацій України, засуджуємо заклик Предстоятеля УПЦ Московського патріархату Онуфрія до парафіян приходити на Великодню службу до церкви під час спалаху коронавірусу", - йдеться в заяві.

У заяві підкреслено, що в зв'язку з пандемією коронавірусу уряд заборонив проведення масових заходів в Україні, у тому числі релігійних. Напередодні Великодніх свят більшість церковних лідерів закликають вірян залишатися вдома та дивитися богослужіння онлайн.

"Натомість, Предстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій у зверненні від 14 квітня 2020 заявив, що усі охочі можуть прийти на службу до церкви та молитися надворі із дотриманням санітарних норм. Ми розглядаємо таку заяву як спробу диверсії проти українського народу. Ідучи до церкви, парафіяни наражають на смертельну небезпеку не лише себе, а й своїх дітей, батьків, сусідів, медпрацівників – усіх, хто поруч", - наголошується в заяві.

Таким чином, додають автори заяви, будуть нівельовані усі карантинні заходи, які вимушено шкодять економіці заради здоров’я українців.

"Подальше поширення COVID-19 у зв'язку зі скупченням людей у церквах завдасть удару не лише по здоров'ю громадян, а й по іміджу України. Влада, яка не впорається із викликом пандемії, ризикує втратити довіру як всередині країни, так і серед міжнародних партнерів та інвесторів", - зазначають автори заяви.

Медіарух та медійні громадські організацій закликають українську владу посилити роз'яснення для громадян про необхідність святкувати Великдень удома та не відвідувати церкву під час спалаху коронавірусу.

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"Ми розуміємо делікатне становище української влади, яка хоче уникнути звинувачень у втручанні у соціальне життя релігійних громад. Але те, що відбувається зараз, є нічим іншим, як спробою Кремля перекласти на українську владу відповідальність за майбутні смерті громадян України різних конфесій", - зауважено в заяві.

Також автори заяви просять українські медіа виявити соціальну відповідальність та розповісти своїм аудиторіям про небезпеки порушення карантину. "Відвідування церкви за нинішніх умов ставить під загрозу здоров’я та життя українців, а також посилює навантаження на економіку. За лікування хворих має хтось заплатити, у випадку державних коштів – це роблять платники податків. Масове зараження вірян може мати катастрофічні наслідки", - наголошують автори заяви.

Окрім Медіаруху, заяву підписали ГО «Інтерньюз-Україна», ГО «Детектор медіа», Фундація «Суспільність», Дмитро Крапивенко, головний редактор журналу «Український тиждень», ГО «Інститут масової інформації», ГО «Центр демократії та верховенства права» (ЦЕДЕМ), ГО «Інститут демократії ім. Пилипа Орлика», ГО «Платформа прав людини», ГО «Український інститут медіа та комунікації», ГО «Інститут розвитку регіональної преси», Інформаційна кампанія «По той бік новин».

Як повідомляв Укрінформ, Православна церква Московського патріархату в Україні (УПЦ МП) закликає вірян відвідувати богослужіння в умовах карантину, тоді як Російська православна церква (РПЦ) в самій РФ дає вказівки прихожанам максимально дотримуватися карантину і самоізолюватися.

13 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Києво-Печерська лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин. За даними Кличка, загальна кількість хворих на коронавірус священнослужителів у лаврі становить близько 90 осіб.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

Серед фундаторів Медіаруху «Медіа за усвідомлений вибір», започаткованого 5 лютого 2019 року, - «UA: Перший», «Українське радіо», «Громадське радіо», ІА «Укрінформ», ІА «Інтерфакс-Україна», Liga.net, «Дзеркало тижня. Україна», «Новое Время», «Цензор.нет», 5 канал, «Український тиждень», Opinion, а також низка регіональних медіа та громадських інституцій.