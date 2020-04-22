На Великдень потік людей на кордоні упав до історичного мінімуму - ДПСУ

На великодні свята на кордоні України спостерігався найнижчий рівень пасажиропотоку за всі роки незалежності.

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

«Близько до вихідних рівень пасажиропотоку дещо зріс - до 12 тисяч за добу. Та різко впав на 19-те число. Пасажиропотік у Великдень фіксувався на рівні 7100 осіб за добу», - зазначив Демчено

За його словами, протягом 20 квітня потік людей на кордоні сягнув історичного мінімуму - 6 тисяч 900 осіб.

Речник Прикордонслужби наголосив, що це найнижчий рівень за всі роки незалежності України.

Читайте також: ДПСУ не фіксує збільшення пасажиропотоку на кордоні перед святами

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 15 квітня ухвалив рішення про тимчасове закриття 10 пунктів перетину державного кордону. Таким чином залишилися працювати 18 автомобільних пунктів пропуску.