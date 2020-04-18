ДПСУ не фіксує збільшення пасажиропотоку на кордоні перед святами

Прикордонники не фіксують збільшення кількості українців, які прибувають з-за кордону на великодні свята.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Ми не фіксуємо значного збільшення пасажиропотоку з-за кордону. Минулої доби 12 тисяч українців перетнули кордон», - сказав Демченко.

Він зауважив, що на початку тижня кількість тих, хто перетинав кордон на в’їзд і виїзд, за добу була на рівні 9-10 тисяч осіб.

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Як повідомлялося, державний кордон України можна перетинати лише автотранспортом і лише у 18 пунктах пропуску. Згідно з рішенням Кабміну, може відбуватися повернення українців спецрейсами, повітряним або залізничним транспортом. Планування рейсів здійснюють відповідні відомства - МЗС та Мінінфраструктури.