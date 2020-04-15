"Коронаконтроль" на в'їздах до Києва: на дев'яти постах вимірюватимуть температуру

Повноцінну роботу контрольні пункти на основних в’їздах до Києва, на яких водіям та пасажирам транспорту будуть вимірювати температуру, розпочнуть з 13:00 16 квітня.

Про це йдеться у розпорядженні керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, повідомляє Офіційний портал Києва.

"Від завтра, з 16 квітня, водіям та пасажирам транспорту на основних в’їздах до Києва обов’язково вимірюватимуть температуру... Перевірятимуть автобуси та мікроавтобуси, вантажні та вантажно-пасажирські автомобілі", — йдеться в повідомленні.

Контрольно-пропускні пункти розміщуватимуться на в’їздах та виїздах із міста за такими адресами:

вул. Богатирська, 32-Е (поруч із приміщенням стаціонарного посту);

просп. Броварський (навпроти приміщення стаціонарного посту);

вул. Бориспільське шосе (до зупинки громадського транспорту перед пл. Харківська);

просп. Академіка Глушкова (навпроти приміщення стаціонарного посту за пішохідним переходом);

шосе Житомирське (навпроти приміщення стаціонарного посту за пішохідним переходом);

вул. Гостомельське шосе, 1/-Б (біля приміщення стаціонарного посту);

Дніпровське шосе (навпроти приміщення стаціонарного пункту)

вул. Вишгородська, 83-А;

шосе Столичне (біля санаторію «Жовтень).

Повноцінна робота контрольно-пропускних пунктів розпочнеться о 13:00. До цього часу термометрію проводитимуть для пасажирів автобусів. Паралельно триватиме облаштування КПП та звуження дороги.

У розпорядженні уточнюється, що якщо до столиці прямує людина із нормальною температурою, після термометрії вона зможе вільно проїхати. Якщо температура вище 37,5 градусів та є ознаки гострого респіраторного захворювання, людину тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби та відправлятимуть на самоізоляцію. У разі, якщо температура тіла перевищує 38 градусів та якщо людина має симптоми ГРВІ, – викликатимуть бригаду швидкої медичної допомоги для госпіталізації хворого.

Як повідомлялося, з четверга 16 квітня до понеділка 20 квітня запровадять посилений контроль на всіх в'їздах до Києва.