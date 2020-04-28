На Херсонщині через COVID-19 закрили на карантин Каховку

Місто Каховка, де 28 квітня підтвердили коронавірус у 22 працівників одного підприємства, закривається на карантин.

Про це у Faceboоk повідомляє поліція Херсонської області.

"Сьогодні регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийняте рішення про закриття м. Каховка на карантин. У місті виявлені 22 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Тому з 29 квітня на території міста проводитимуться тимчасові обмеження та додаткові дезінфікуючі заходи з недопущення поширення коронавірусної хвороби», - йдеться у повідомлені.

Як зазначають у поліції, починаючи з 08:00 години 29 квітня і до 06:00 години 4 травня місто Каховка буде закрито на в’їзд-виїзд, а саме в’їзд дозволяється лише громадянам, зареєстрованим в м. Каховка та автотранспорту спеціальних рейсів, що забезпечує перевезення співробітників об’єктів критичної інфраструктури.

У місті будуть встановлені карантинні мобільні блокпости на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС «КТК») та по вул. Мелітопольська 1а, а також обмежений рух та перекритті дороги бетонними блоками.

Поліція Херсонщини просить з порозумінням поставитись до необхідних тимчасових обмежень та не наражати себе й інших на небезпеку.

Правоохоронці також контролюватимуть дотримання громадянами карантинних заходів шляхом цілодобового патрулювання.

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Як раніше повідомляв Укрінформ, на Херсонщині 28 квітня підтвердили коронавірус у 22 працівників каховського підприємства.

Станом на 28 квітня в області 111 лабораторно підтверджених випадків на коронавірус. 35 жителів Херсонщини вже успішно подолали коронавірусну інфекцію. Один летальний випадок.