У Харкові на свята обмежать релігійні заходи і роботу ринків

У Харкові на великодні свята обмежать релігійні заходи і роботу ринків.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Харківської міськради.

"Прийнято рішення, що масові релігійні заходи у місті будуть обмежені. Це стосується періоду часу з 13:00 18 квітня до 06:00 21 квітня. Керівникам релігійних громад рекомендовано провести всі великодні богослужіння в дистанційному режимі", - йшлося на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку в телефонному режимі провів перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

Крім того, комісія рекомендувала керівникам продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків призупинити роботу на період дії карантинних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

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При цьому, питання щодо відвідання кладовищ у поминальні дні не розглядалося.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16:00 в Харківській області зафіксовано 57 випадків захворювання на коронавірус.

Всього по області зафіксовано 122 підозри на COVID-19, в тому числі, за останню добу - у 9 жителів Харкова, з них 4 - підтверджено.

Лабораторно в регіоні підтверджено 57 випадків захворювань, двоє хворих одужали, одна людина померла.