У Франківську на священника УПЦ МП склали протокол за порушення карантину

В Івано-Франківську у вівторок правоохоронці склали протокол на священника УПЦ Московського патріархату за порушення правил щодо карантину.

Про це інформує поліція Івано-Франківської області у Facebook.

"Сьогодні працівниками поліції під час охорони публічного порядку було виявлено порушення, а саме під час богослужіння на території церкви перебували більш як 10 осіб без засобів індивідуального захисту, які не дотримувалися дистанції. На священника було складено протокол за статтею 44-3 КУпАП, адже він був суб’єктом проведення релігійного заходу", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважили, що діяльність поліцейських під час карантину спрямована передусім на здійснення превентивної, а саме - роз’яснювальної роботи серед населення.

У випадках систематичного ігнорування карантинних обмежень чи злісного ухилення правоохоронці складатимуть протоколи про адміністративні правопорушення, відмітили у поліції Івано-Франківщини.

Як повідомляв Укрінформ, поліція зафіксувала 19 випадків порушень карантинного режиму під час пасхальних богослужінь по всій країні.