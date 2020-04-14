Комісії вірусологів та пульмонологів перевірять, як лікують COVID-19 у регіонах – ОП
Про це йшлося на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо питань боротьби з коронавірусом, повідомляється на сайті ОП.
Зокрема, міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів на нараді, що дві комісії – вірусологів та пульмонологів – перевірять стан забезпечення медичними засобами лікарень у регіонах та готовність медпрацівників до прийому хворих.
Також повідомляється, що буде детально вивчено кожен випадок смерті, щоб з’ясувати причини, особливо в областях, де рівень смертності надто високий.
«Справді, у деяких областях кількість смертей значно вища, ніж в інших. Це насторожує. Можливо, нашим лікарям у регіонах треба чимось допомогти», – сказав Президент Володимир Зеленський.
Водночас на нараді зазначалося, що зафіксовано спад зараження COVID-19 на Тернопільщині – в області, яка була серед лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом.
За даними ЦГЗ станом на 9 год. 14 квітня, в Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали.
фото: пресслужба ОП