Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 2,3 мільйона

У світі зафіксовано 2 364 642 підтверджених випадків коронавірусу.

Про це свідчать дані Worldometer.

Згідно з даними ресурсу, 162 525 людей померли внаслідок пандемії COVID-19. Одужали - 607 952 осіб.

Найбільш постраждалою країною залишаються США із 741 230 випадками захворювання та 39 103 летальними випадками.

На другому місці за кількістю хворих Іспанія – 195 944 пацієнти, 20 453 з яких померли від вірусу.

Італія - третя країна за кількістю підтверджених випадків коронавірусу – 175 925, при цьому кількість померлих в країні більша, ніж в Іспанії, і становить 23 227 осіб.

До четвірки найбільш постраждалих країн входить також Франція, де нараховується 152 578 підтверджених випадків хвороби COVID-19 та 19 718 смертей.

Як повідомлялося, в Україні станом на 19 квітня зафіксовано 5449 випадків коронавірусу, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 343 нові випадки.