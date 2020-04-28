Евакуація українців: на початку травня МАУ виконає 11 спецрейсів

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" здійснить 11 спеціальних рейсів для повернення українців з-за кордону.

Про це повідомляє МАУ у Facebook.

"На початку травня МАУ виконає 11 спеціальних міжнародних рейсів для повернення громадян України і нерезидентів, що мають право в’їзду до нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 1 травня 2020 будуть здійснені рейси Амстердам – Київ, Тель-Авів – Київ; 3 травня: Женева – Київ, Дубай – Київ, Шарм-ель-Шейх – Київ; 5 травня: Торонто – Київ, Дортмунд – Київ, Прага – Київ; 7 травня: Мадрид – Київ, Мілан – Київ; 9 травня: Мюнхен – Київ.

Крім того, повідомляється, щ на кожному з напрямків зафіксовано єдину кінцеву вартість, до якої включені всі податки та збори, а також перевезення одного місця зареєстрованого багажу вагою до 23 кг. Реєстрація на рейси здійснюватиметься виключно в аеропорту вильоту і є безкоштовною.

Як повідомлялося раніше, міністр інфраструктури України Владислав Криклій опублікував повний перелік спеціальних рейсів, якими громадяни України зможуть повернутися додому.

Загалом евакуаційні рейси будуть виконуватися до 11 травня з різних країн. Наразі вже є заплановані рейси з таких міст, як: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, а також з Пхукету та Балі.