Рейси, якими українці зможуть повернутися додому

Рейси, якими українці зможуть повернутися додому

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Укрінформ
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій опублікував повний перелік спеціальних рейсів, якими громадяни України зможуть повернутися додому.

Відповідну інфографіку з повним переліком запланових рейсів міністр розмістив у Facebook.

Згідно з інфографікою наразі заплановано 38 рейсів, якими українці зможуть скористатися для повернення додому. Зокрема сьогодні, 27 квітня, два рейси здійснює авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) з Маямі та Гельсінкі.

Загалом евакуаційні рейси будуть виконуватися до 11 травня з різних країн. Наразі вже є заплановані рейси з таких міст, як: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, а також з Пхукету та Балі.

"Ми відновлюємо спеціальні рейси до України з різних країн світу. Але лише за умови обов'язкової обсервації протягом 14 днів після повернення – у спеціалізованих закладах або вдома, дотримуючись режиму самоізоляції. Контроль за останнім буде здійснюватися за допомогою додатку «Дій вдома» на платформі «ДІЯ", - наголосив Криклій.

Вся додаткова інформація про евакуаційні рейси розміщена на сайтах авіакомпаній: "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), SkyUp Airlines, Windrose Airlines, Azur Air Ukraine.

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Як повідомляв Укрінформ, 26 квітня Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення спеціальних рейсів до України з різних країн світу.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, потім продовжено до 24 квітня, а згодом - до 11 травня включно.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного. Від 7 квітня заборонено перетинати кордон пішки. В'їжджати на територію України можна лише автомобілем. Для перетину відкриті 19 пунктів пропуску.

З 24 березня прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення заборонене в усіх аеропортах, крім "Борисполя".

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