Керівник Луганщини, де найменше випадків COVID-19, просить пом'якшити карантин в області

Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай звернувся до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням пом'якшити карантин в області. На Луганщині зафіксована найменша кількість хворих на COVID-19 - 32 випадки за весь час епідемії.

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

"Сергій Гайдай звернувся до Прем’єр-міністра України з проханням пом’якшити режим карантину в області... зважаючи на низький рівень показників захворюваності на COVID-19 на території Луганщині", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в обладміністрації, у листі до Шмигаля було повідомлено, що внаслідок плідної роботи облдержадміністрації, штабу ООС, Нацполіції, Нацгвардії та закладів сфери охорони здоров’я, Луганська область успішно протидіє розповсюдженню смертельно небезпечної коронавірусної хвороби.

Тому Гайдай виніс на розгляд Прем’єр-міністра України питання щодо надання права обласним державним адміністраціям приймати рішення про поетапне пом’якшення режиму карантину. Це має стосуватися роботи ринків, закладів торгівлі непродовольчими товарами та побутового обслуговування клієнтів, міжміського внутрішньообласного пасажирського сполучення з жорстким дотриманням вимог ВООЗ та МОЗ України.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. На карантин було закрито навчальні й торговельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів України 25 березня продовжив карантин до 24 квітня, а 22 квітня - ще раз, до 11 травня.

Станом на 28 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9410 випадків захворювання COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти вже одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.