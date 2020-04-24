Боротьба з COVID-19: Зеленський пропонує страхувати всіх лікарів за прикладом Луганщини

Президент Володимир Зеленський закликав розглянути можливість запровадження страхування мобільних бригад і лікарів, які працюють з інфікованими коронавірусом, за прикладом Луганської області.

Про це йшлося на традиційній нараді з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19, повідомляє пресслужба глави держави.

Як розповіли в ОП, на нараді Президента поінформували про ініціативу голови Луганської ОДА застрахувати лікарів, які працюють із хворими на коронавірус, та мобільні бригади, що перевозять інфікованих.

"Знаю, що ця страховка розрахована й на наслідки коронавірусу, і ще на 140 хвороб. Коштує вона дешево. Лікарі в регіоні дуже вдячні. Це чудовий приклад того, як місцева влада знаходить хороші та якісні рішення під час епідемії. Прошу розглянути можливість такого страхування по всій Україні", – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 10 квітня у відеозверненні заявив про ініціативу щодо страхування медпрацівників, які задіяні у протидії поширенню коронавірусної інфекції.

За даними МОЗ, станом на 23 квітня в Україні на COVID-19 захворіли 1386 медичних працівників.