Боротьба з COVID-19: Зеленський пропонує страхувати всіх лікарів за прикладом Луганщини
Про це йшлося на традиційній нараді з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19, повідомляє пресслужба глави держави.
Як розповіли в ОП, на нараді Президента поінформували про ініціативу голови Луганської ОДА застрахувати лікарів, які працюють із хворими на коронавірус, та мобільні бригади, що перевозять інфікованих.
"Знаю, що ця страховка розрахована й на наслідки коронавірусу, і ще на 140 хвороб. Коштує вона дешево. Лікарі в регіоні дуже вдячні. Це чудовий приклад того, як місцева влада знаходить хороші та якісні рішення під час епідемії. Прошу розглянути можливість такого страхування по всій Україні", – наголосив Зеленський.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 10 квітня у відеозверненні заявив про ініціативу щодо страхування медпрацівників, які задіяні у протидії поширенню коронавірусної інфекції.
За даними МОЗ, станом на 23 квітня в Україні на COVID-19 захворіли 1386 медичних працівників.