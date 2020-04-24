На Банковій заявили, що українські ПЛР-тести скоро вирушать у регіони

Україна отримала дві тисячі наборів для проведення 200 тисяч ПЛР-тестувань власного виробництва, які незабаром будуть відправлені в регіони.

Про це йшлося під час традиційної наради з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19 під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

«Ми отримали дві тисячі наборів для проведення 200 тисяч ПЛР-тестувань. Усе це – українського виробництва і вже скоро вирушить у регіони», – зазначив секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко.

На нараді зазначалося, що партії засобів індивідуального захисту, які прибули протягом останнього тижня, були відправлені до регіонів напередодні.