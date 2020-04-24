ШВЛ, маски та костюми: МОЗ отримало гумдопомогу на 80 мільйонів

Міністерство охорони здоров'я отримало гуманітарну допомогу на 80 млн грн на боротьбу з COVID-19.

Про це в Telegram повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Вже придбано 10 високоякісних апаратів штучної вентиляції легень, 10 боксів для транспортування хворих, 3 стаціонарні діагностичні ПЛР-лабораторії, понад 100 тис. одиниць захисних костюмів, респіраторів, медичних масок та захисних окулярів для медперсоналу. ...Загалом було надано гуманітарну допомогу на суму понад 80 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обладнання та засоби індивідуального захисту вже відправлено до медичних установ Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

Також придбано 100 тис. високоточних ПЛР-тестів. Вони розподілені серед спеціалізованих лабораторій МОЗ усіх областей.

Найближчим часом очікується доставка в Україну ще 10 апаратів ШВЛ та іншого медобладнання.

У МОЗ поінформували , що провели консультації з благодійним Фондом Вадима Новинського щодо закупівлі обладнання для лікарень та засобів індивідуального захисту медичних працівників, а також ефективного розподілу цієї допомоги по регіонах.

Як повідомляв Укрінформ, ще на початку квітня мережа "Сільпо" виділила 100 млн грн на закупівлю обладнання для лікарень та засобів захисту медиків. Зокрема за 13 млн грн було куплено 12 високоякісних апаратів штучної вентиляції легенів HAMILTON швейцарського виробництва для лікарень Київської, Вінницької, Кіровоградської, Чернівецької та Івано-Франківської областей. Також було придбано 800 тис. наборів реагентів для проведення лабораторних ПЛР-тестів та діагностики COVID-19.

Фонд Порошенка закупив 100 тисяч захисних костюмів для медиків. Окрім цього, кондитерська корпорація ROSHEN закупила 10 портативних рентген-апаратів виробництва Південної Кореї.