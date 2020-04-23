МОЗ: понад 90% хворих заразилися всередині України

В Україні 93% захворілих на COVID-19 інфікувалися всередині країни, 55% заражених - люди у віковій групі до 50 років.

Про це в Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

"В Україні 93% людей із COVID-19 зі встановленим шляхом передачі інфікувалися на території нашої держави. Інші 7% перебували за кордоном в межах 14 днів до появи симптомів... Станом на 23 квітня в Україні 55% підтверджених випадків COVID-19 становлять люди у віковій групі до 50 років", - йдеться у повідомленні.

В ЦГЗ зазначили, що новий коронавірус передається від людини до людини краплинним та контактним шляхами. Дрібні краплинки, які виділяються з дихальних шляхів хворого на COVID-19 під час кашлю або чхання, розповсюджуються на відстань близько метра від хворого і можуть потрапляти на слизові оболонки очей, носа та рота іншої людини, яка знаходиться поруч.

Наразі немає вакцини та ліків проти COVID-19. Один із найбільш ефективних способів захиститися і запобігти поширенню інфекції – дотримуватися фізичної дистанції і щоденної гігієни.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 квітня в Україні лабораторно підтверджено 7170 випадків захворювання на COVID-19, померло 187 людей, 504 людини одужало.

Фото: CTK Photo