У Франківську захворіли понад 400 медиків, лікарням "бракує рук"

В Івано-Франківську на лікарняних перебувають 430 медпрацівників, що створює дефіцит персоналу в лікарнях.

Про це на засіданні виконавчого комітету міськради сказала начальник управління охорони здоров’я Марія Бойко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На лікарняних сьогодні перебувають 430 медичних працівників», - зазначила Бойко.

За її словами, серед хворих медиків 124 працівники з Центру первинної медичної і консультаційно-діагностичної допомоги, ще 306 осіб – медики інших лікарень.

За словами Бойко, ці цифри свідчать, що велика кількість медичного персоналу вибула зі своєї професійної діяльності. Вона зауважила, що не всі медики мають COVID-19, водночас, всі вони перебувають на лікуванні в медзакладах - більше 30 медиків лікуються в Центральній міській клінічній лікарні, ще 9 – в міській лікарні №1, близько 20 – в обласній інфекційній.

«Нам дуже потрібні медпрацівники у наші лікарні. Ті, що працюють, вже дуже виснажені. Дуже потрібні медсестри і санітарки. Ми готові брати за угодою людей, які зголосяться», - запевнив Івано-Франківській міській голова Руслан Марцінків.

За офіційною інформацією, в Івано-Франківську протягом останніх тижнів до сімейних лікарів звернулись 6,5 тисяч людей з лихоманкою, а з ознаками грипу та ГРВІ - ще майже 7 тисяч дорослих та 3,2 тисячі дітей. Онлайн консультації лікарів отримали майже 20 тисяч франківців.

Минулого тижня в Івано-Франківську померла лікарка. Учора померли дві медсестри: в Богородчанському районі та в місті Яремче. Поки не відомо, чи була у медиків коронавірусна інфекція, очікують результати дослідження.

На Прикарпатті станом на 14 квітня COVID-19 лабораторно підтверджено у 332 випадках, з них 26 випадків – летальні.

В Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.