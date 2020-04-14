У Франківську захворіли понад 400 медиків, лікарням "бракує рук"
Про це на засіданні виконавчого комітету міськради сказала начальник управління охорони здоров’я Марія Бойко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«На лікарняних сьогодні перебувають 430 медичних працівників», - зазначила Бойко.
За її словами, серед хворих медиків 124 працівники з Центру первинної медичної і консультаційно-діагностичної допомоги, ще 306 осіб – медики інших лікарень.
За словами Бойко, ці цифри свідчать, що велика кількість медичного персоналу вибула зі своєї професійної діяльності. Вона зауважила, що не всі медики мають COVID-19, водночас, всі вони перебувають на лікуванні в медзакладах - більше 30 медиків лікуються в Центральній міській клінічній лікарні, ще 9 – в міській лікарні №1, близько 20 – в обласній інфекційній.
«Нам дуже потрібні медпрацівники у наші лікарні. Ті, що працюють, вже дуже виснажені. Дуже потрібні медсестри і санітарки. Ми готові брати за угодою людей, які зголосяться», - запевнив Івано-Франківській міській голова Руслан Марцінків.
За офіційною інформацією, в Івано-Франківську протягом останніх тижнів до сімейних лікарів звернулись 6,5 тисяч людей з лихоманкою, а з ознаками грипу та ГРВІ - ще майже 7 тисяч дорослих та 3,2 тисячі дітей. Онлайн консультації лікарів отримали майже 20 тисяч франківців.
Минулого тижня в Івано-Франківську померла лікарка. Учора померли дві медсестри: в Богородчанському районі та в місті Яремче. Поки не відомо, чи була у медиків коронавірусна інфекція, очікують результати дослідження.
На Прикарпатті станом на 14 квітня COVID-19 лабораторно підтверджено у 332 випадках, з них 26 випадків – летальні.
В Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.