Понад тисячу студентів-медиків хочуть долучитися до боротьби з коронавірусом - МОЗ

В Україні близько 1100 студентів-медиків висловили бажання долучитися до боротьби з коронавірусом.

Про це на брифінгу 14 квітня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Студенти залучаються як волонтери для організаційно-технічних заходів, які пов'язані з боротьбою з коронавірусом. Є відповідна анкета, яку можуть заповнювати студенти. На сьогодні вже заповнено близько 1100 анкет", - сказав глава МОЗ.

Він уточнив, що студенти залучаються не для надання медичної допомоги, а саме для організаційно-технічної роботи.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я України планує залучати студентів-медиків для допомоги сімейним лікарям на виїздах до хворих.

Станом на 14 квітня в Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 14 квітня загальна кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 становить 1 926 235, з них 119 724 летальні, 452 367 осіб одужали.