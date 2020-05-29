МОЗ затвердило правила роботи басейнів і спортзалів на карантині
Про це йдеться в постанові Головного державного санітарного лікаря, яка набуває чинності з 1 червня 2020 року.
Відтак постановою передбачається проведення температурного скринінгу всім працівникам та відвідувачам; допуск у приміщення з розрахунку не більше однієї особи на 10 м кв. Зазначається, що проведення групових занять проводиться виключно за попереднім записом.
Також постановою передбачається, що в басейні на 50 м на одній доріжці має бути не більше 4 осіб, на 25 м не більше 2 осіб. Функціонування басейнів дозволено для індивідуального відвідування; для спортивних навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше.
Зазначається, що на вході до приміщень та по залу мають встановлюватися антисептики.
Як повідомлялося, відкриття спортзалів і басейнів, залежно від епідеміологічної ситуації, можливе з 1 червня.
Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 20 травня Кабмін схвалив рішення запровадити адаптивний карантин до 22 червня.
Зокрема, передбачено послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).
Рішення приймають з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні одночасно трьох ознак: інцидентність має становити менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення; завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, має бути менше 50%; середня кількість ПЛР-тестувань повинна становити понад 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів.
Станом на 29 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 811 випадків COVID-19. За добу - 429 нових випадків.