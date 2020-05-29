МОЗ затвердило правила роботи басейнів і спортзалів на карантині

Міністерство охорони здоров’я затвердило тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів в закладах фізичної культури та спорту.

Про це йдеться в постанові Головного державного санітарного лікаря, яка набуває чинності з 1 червня 2020 року.

Відтак постановою передбачається проведення температурного скринінгу всім працівникам та відвідувачам; допуск у приміщення з розрахунку не більше однієї особи на 10 м кв. Зазначається, що проведення групових занять проводиться виключно за попереднім записом.

Також постановою передбачається, що в басейні на 50 м на одній доріжці має бути не більше 4 осіб, на 25 м не більше 2 осіб. Функціонування басейнів дозволено для індивідуального відвідування; для спортивних навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше.

Зазначається, що на вході до приміщень та по залу мають встановлюватися антисептики.

Як повідомлялося, відкриття спортзалів і басейнів, залежно від епідеміологічної ситуації, можливе з 1 червня.

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Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 20 травня Кабмін схвалив рішення запровадити адаптивний карантин до 22 червня.

Зокрема, передбачено послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Рішення приймають з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні одночасно трьох ознак: інцидентність має становити менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення; завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, має бути менше 50%; середня кількість ПЛР-тестувань повинна становити понад 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів.

Станом на 29 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 811 випадків COVID-19. За добу - 429 нових випадків.