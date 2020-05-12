У Каховці скасували посилені заходи безпеки

У місті Каховка на Херсонщині скасували посилені заходи безпеки, що були введені через спалах COVID-19.

Про це 12 травня під час брифінгу розповів керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З 6 години сьогоднішнього ранку у місті Каховка додаткові заходи зняті», - зазначив Чабан.

Ще у двох населених пунктах області - селі Андріївка Скадовського району і Гладківка Голопристанського району, такі заходи наразі продовжені.

Станом на 14 годину 12 травня, на Херсонщині в області зафіксовано 162 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу, 96 людей вже одужали, є 2 летальні випадки.

Як повідомляв Укрінформ, у місті Каховка на Херсонщині, де 28 квітня на одному з підприємств зафіксували 22 випадки COVID-19, були посилені карантинні заходи.Також село Андріївка приморського Скадовського району, де підтвердили COVID-19 у чотирьох місцевих жителів, було закрите на в’їзд та виїзд.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадків COVID-19, одужали 3 370 людей, летальних випадків - 425. За добу виявлено 375 нових випадків.