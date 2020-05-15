Динаміка збільшення інфікованих COVID-19 в Україні у 2020 році. Інфографіка

Укрінформ підготував інфографіку з даними про те, як збільшувалась кількість інфікованих на COVID-19 в Україні за останній тиждень.

9 травня в Україні зафіксовано 14 710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 376 летальних, 2909 пацієнтів одужали.

10 травня в Україні 15232 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 391 летальний, 3060 пацієнтів одужало.

11 травня в Україні 15648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужало.

12 травня в Україні 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужало.

13 травня в Україні 16425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужало.

14 травня в Україні 16847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 456 летальних, 4143 пацієнти одужали.

15 травня в Україні 17330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4473 пацієнти одужали.