Продаж "швидкої" їжі у Києві можуть дозволити з 5 травня

У Києві затвердили вимоги до реалізації "швидкої" їжі у МАФах та чайних і кавових напоїв на винос в умовах протиепідемічних обмежень.

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що за умови дотримання вимог, продаж може бути розпочато вже від завтра, з 5 травня.

Йдеться про стаціонарні та пересувні тимчасові споруди закритого типу. Тобто такі, де приготування здійснюється всередині без доступу споживачів.

Продаж має здійснюватися "на виніс", споживання їжі та напоїв на місці продажу не допускається.

Реалізація їжі швидкого приготування, продаж напоїв має відбуватися через спеціально обладнане віконце видачі. На входах до МАФів мають бути диспенсери з антисептиками, забезпечено наявність одноразових серветок, рукавичок для відвідувачів.

Також у МАФах мають дотримуватися протиепідемічних вимог та дезінфекційних заходів, як то: масковий режим, щоденна термометрія персоналу, організація безпечного збору використаних засобів індивідуального захисту та їх утилізація, забезпечення дотримання дистанції як мінімум 1,5 метра тощо.