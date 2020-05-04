Кава на виніс, перукарні та парки - Київ готується пом’якшити карантин

У столиці дозволять кав’ярням продавати каву на виніс. Підприємці зможуть працювати вже цього тижня.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні спілкувався з підприємцями. Дозволити продавати каву на виніс - це один з кроків першого етапу послаблень, що столиця оприлюднила раніше. В принципі, ресторани і кафе продавали і продають їжу на виніс під час обмежень. Тому і каву на виніс ми вже можемо дозволити", - написав мер столиці.

У вівторок, за його словами, комісія з надзвичайних ситуацій міста повинна ухвалити рішення про це та про регламент роботи кав'ярень. І тоді вони зможуть працювати на виніс. З дотриманням усіх норм, правил безпеки та регламентів.

"Повністю запроваджувати перший етап послаблення обмежень столиця розпочне з 12 травня. Дуже сподіваюся, що епідеміологічна ситуація дозволить нам втілити ці плани", - підкреслив Кличко.

На першому етапі, що планують втілювати з 12 травня, в Києві відкриють:

непродовольчі магазини (загальною площею до 300 м кв.): з вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10 м кв. площі приміщення та з обов‘язковою санітарною обробкою приміщення двічі на день. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють;

перукарні та салони краси (за попереднім записом та не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно): з вимогою санітарної обробки (або кварцування) робочого місця після кожного клієнта;

кав‘ярні та ресторани (на виніс): з вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день;

парки та сквери: групами не більше двох людей або, якщо з дітьми, - двоє дорослих, двоє дітей;

тимчасові споруди (ларьки): із забороною споживання їжі та напоїв на місці;

невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші): із дотриманням вимоги не більше 1 співробітника на 10м2 та не більше 1 клієнта на 10 м кв.;

адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 м кв. площі приміщення;

автокінотеатри.

Кличко нагадав, що попри послаблення, у всіх установах та підприємствах:

обов’язкова термометрія співробітників та відвідувачів;

обов’язкові правила безпеки;

якщо клієнт без маски – його або не впускають у приміщення, або це відповідальність надавача послуг (він повинен забезпечити клієнта маскою).

"На першому етапі послаблень зачиненими залишаться: школи, дитячі садочки, дитячі майданчики, спортивні майданчики, прибережні зони відпочинку. Послаблення обмежень щодо їх відвідування буде наступним етапом", - підкреслив Кличко.

Він також зазначив, що громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес має вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу.

"Метро в столиці відкриється за рішенням уряду. А роботу приміського транспорту урядовці пообіцяли відновити в першу чергу. У публічних місцях всі кияни мають дотримуватися правил безпеки і бути в масках", - підкреслив Кличко.

Фото: hromadske