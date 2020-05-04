Кава на виніс, перукарні та парки - Київ готується пом’якшити карантин
Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
"Сьогодні спілкувався з підприємцями. Дозволити продавати каву на виніс - це один з кроків першого етапу послаблень, що столиця оприлюднила раніше. В принципі, ресторани і кафе продавали і продають їжу на виніс під час обмежень. Тому і каву на виніс ми вже можемо дозволити", - написав мер столиці.
У вівторок, за його словами, комісія з надзвичайних ситуацій міста повинна ухвалити рішення про це та про регламент роботи кав'ярень. І тоді вони зможуть працювати на виніс. З дотриманням усіх норм, правил безпеки та регламентів.
"Повністю запроваджувати перший етап послаблення обмежень столиця розпочне з 12 травня. Дуже сподіваюся, що епідеміологічна ситуація дозволить нам втілити ці плани", - підкреслив Кличко.
На першому етапі, що планують втілювати з 12 травня, в Києві відкриють:
- непродовольчі магазини (загальною площею до 300 м кв.): з вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10 м кв. площі приміщення та з обов‘язковою санітарною обробкою приміщення двічі на день. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють;
- перукарні та салони краси (за попереднім записом та не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно): з вимогою санітарної обробки (або кварцування) робочого місця після кожного клієнта;
- кав‘ярні та ресторани (на виніс): з вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день;
- парки та сквери: групами не більше двох людей або, якщо з дітьми, - двоє дорослих, двоє дітей;
- тимчасові споруди (ларьки): із забороною споживання їжі та напоїв на місці;
- невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші): із дотриманням вимоги не більше 1 співробітника на 10м2 та не більше 1 клієнта на 10 м кв.;
- адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 м кв. площі приміщення;
- автокінотеатри.
Кличко нагадав, що попри послаблення, у всіх установах та підприємствах:
- обов’язкова термометрія співробітників та відвідувачів;
- обов’язкові правила безпеки;
- якщо клієнт без маски – його або не впускають у приміщення, або це відповідальність надавача послуг (він повинен забезпечити клієнта маскою).
"На першому етапі послаблень зачиненими залишаться: школи, дитячі садочки, дитячі майданчики, спортивні майданчики, прибережні зони відпочинку. Послаблення обмежень щодо їх відвідування буде наступним етапом", - підкреслив Кличко.
Він також зазначив, що громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес має вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу.
"Метро в столиці відкриється за рішенням уряду. А роботу приміського транспорту урядовці пообіцяли відновити в першу чергу. У публічних місцях всі кияни мають дотримуватися правил безпеки і бути в масках", - підкреслив Кличко.
Фото: hromadske