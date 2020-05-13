Сєвєродонецьк проситиме Шмигаля дозволити відкриття непродовольчих ринків

На засіданні виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради у середу, 13 травня, прийнято звернення до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і низки інших високопосадовців щодо дозволу торгівлі непродовольчими товарами на місцевих ринках.

Про це повідомляє пресслужба Сєвєродонецької міської ради.

"Доводимо до вашого відома, що на сьогоднішній день у місті Сєвєродонецьк відсутні підтверджені лабораторними аналізами хворі на COVID-19. Достатньо благополучна епідеміологічна ситуація і в Луганській області взагалі. Проте тут є великі проблеми у приватних підприємців, які здійснюють торговельну діяльність непродовольчими товарами на місцевих ринках", - йдеться у зверненні.

У документі зазначається, що підприємці не працюють вже два місяці, втратили обігові кошти, коли не змогли своєчасно продати сезонні товари. Вони звертаються до свого представницького органу – Сєвєродонецької міської ради - з вимогою забезпечити їм можливість здійснювати підприємницьку діяльність.

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Відповідно до повноважень, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування", виконавчий комітет Сєвєродонецької міської ради Луганської області клопоче про терміновий розгляд питання щодо скасування обмежень на здійснення роздрібної торгівлі товарами непродуктової групи на відкритих торговельних майданчиках.