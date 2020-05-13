У Сумах планують поновити на ринках торгівлю непродовольчими товарами з 15 травня

У Сумах готуються поновити на ринках торгівлю непродовольчими групами товарів з 15 травня.

Про це повідомив у Facebook міський голова Олександр Лисенко.

«Виконком готовий розглянути питання надання дозволу на торгівлю непродовольчими групами товарів на ринках, але з обов'язковим дотриманням протиепідемічних карантинних заходів. Вчора це рекомендувала зробити міська комісія з надзвичайних ситуацій. Сьогодні особисто перевірив, як триває підготовка торгових місць до роботи в умовах карантину. Підприємці і керівники ринків запевняють – всі працюють над забезпеченням умов для торгівлі. Проте, на це необхідно декілька днів. Можливо, з п'ятниці, за умови повної готовності та наявності дозволів, ринки у Сумах запрацюють на повну потужність», - повідомив міський голова.

За його словами, на сьогодні в обласному центрі з 7 наявних у ньому ринків всі дозвільні документи на торгівлю в умовах карантину мають ринки «Інтер», «СКД», «Центральний» та «Курський».

Як повідомляв Укрінформ, 12 травня у Сумах міська комісія з ТЕБ і НС рекомендувала виконкому розглянути питання відновлення торгівлі товарами непродовольчої групи на місцевих ринках.

Цьому рішенню передувала акція протесту підприємців, які торгують на центральному ринку Сум непродовольчими товарами: під стінами мерії вони вимагали від керівництва міста дозволити їм торгівлю належним крамом.

Раніше, 8 травня, у Сумах на Центральному ринку була поновлена торгівля продуктами.

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Станом на ранок 13 травня у Сумській області 157 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, в тому числі у Сумах - 38, з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). 81 людина вилікувалась.

В Україні лабораторно підтверджено 16 425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 402 нових випадки.