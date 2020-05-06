МОН та “Смарт освіта” створили посібник для дистанційного навчання

Міністерство освіти і науки спільно з громадською організацією “Смарт освіта” підготували посібник, де є огляд основних інструментів для організації дистанційного навчання під час карантину.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

“Цей посібник – відповідь на пандемію коронавірусу і вимушений карантин в українських школах. Наші діти вже майже 2 місяці не мають змоги відвідувати школи, а вчителі та вчительки прискорено опановують технології та підходи дистанційного навчання. Цей період став викликом, але й хорошим досвідом для наших освітян. У посібнику ми узагальнили найкращі практики, які можуть стати корисними для педагогів. Ми впевнені, що рекомендації наших методисток, а також досвід багатьох учителів/учительок-практиків не лише будуть корисними для дистанційного закінчення 2019/2020 навчального року, а й стануть джерелом цікавих ідей для очного навчання”, – зазначає співзасновниця ГО “Смарт освіта” Іванна Коберник.

Зазначається, що наразі Міністерство освіти і науки України працює над оновленням Положення про дистанційне навчання. Досвід карантину, спричиненого епідемією коронавірусної інфекції (COVID-19), має лягти в основу нового документа. Посібник складається з двох частин: загальних принципів та інструментів дистанційного навчання та методичних рекомендацій з дистанційного навчання для школярів різного віку - початкової, основної та старшої школи.

Як повідомляє МОН, у першій частині вчителі знайдуть докладний огляд основних принципів дистанційного навчання, поширених вебресурсів, таких як Moodlе, Google Classroom, Zoom тощо. Також у посібнику є докладний опис інструментів для організації дистанційного навчання – використання відеоресурсів, онлайн-дошок, тестів та інструментів оцінювання.

У другій частині посібника йдеться про налаштування різних режимів організації дистанційного навчання, розміщено поради щодо того, як сформувати розклад та графік роботи вчителя, а також організувати навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Посібник було підготовлено за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

Як повідомляв Укрінформ, 4 травня Кабінет міністрів України продовжив дію карантину до 22 травня, але у більш спрощеному режимі.