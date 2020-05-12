Показники COVID-19 дозволяють розглядати пом’якшення карантину – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що показники кількості хворих на COVID-19 дозволяють вже розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину.

Про це він сказав під час традиційної селекторної наради в Офісі Президента, повідомляє пресслужба глави держави.

«Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: відповідно до неї показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу», – сказав Зеленський.

Керівництво Міністерство охорони здоров’я повідомило, що зменшується кількість хворих, які звертаються з пневмонією.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Європа дотримується карантинних обмежень, хоча і з послабленнями.

На нараді обговорили заходи, яких вживають інші країни для безпечного виходу з карантину, а також можливі етапи пом’якшення обмежень в Україні.

Президентові повідомили, що вже працює 569 продуктових ринків.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 травня в Україні зафіксовано 16 тис. 23 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.