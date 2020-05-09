Зеленський - про виїзд заробітчан: Ми нікому нічого не блокуємо
Про це він заявив під час брифінгу для журналістів під час робочої поїздки на Закарпаття, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ми нікому нічого не блокуємо... Ми пояснили, що коли у нас іде карантин, його потрібно дотримуватися. Це треба зрозуміти... Ми відпускаємо громадян на ці роботи — при умові, що нам показують копію контракту з людиною на як мінімум три місяці роботи”, - сказав Зеленський.
Він додав, що "коли країна, яка зв'язується з нами по дипломатичних зв'язках, бере на себе зобов'язання забезпечити наших громадян житлом, медичною страховкою — ми можемо бути впевнені, що якщо щось із нашим громадянином відбудеться, його не викинуть на вулицю”.
Президент повідомив, що наразі багато країн надіслали замовлення на рейси для українських робітників. Серед них - Німеччина, Італія, Фінляндія, Польща.
"Хочете працювати за кордоном - будь ласка, рабства в Україні немає", - сказав Зеленський.
Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Частина українських заробітчан втратили або обмежили роботу через коронавірус в інших країнах.
30 квітня Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції розпочав перемовини з країнами Європи щодо запрошення українських робітників на сезонні роботи.