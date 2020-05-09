Зеленський - про виїзд заробітчан: Ми нікому нічого не блокуємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон при умові надання країною-замовником контракту на роботу хоча б на три місяці.

Про це він заявив під час брифінгу для журналістів під час робочої поїздки на Закарпаття, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми нікому нічого не блокуємо... Ми пояснили, що коли у нас іде карантин, його потрібно дотримуватися. Це треба зрозуміти... Ми відпускаємо громадян на ці роботи — при умові, що нам показують копію контракту з людиною на як мінімум три місяці роботи”, - сказав Зеленський.

Він додав, що "коли країна, яка зв'язується з нами по дипломатичних зв'язках, бере на себе зобов'язання забезпечити наших громадян житлом, медичною страховкою — ми можемо бути впевнені, що якщо щось із нашим громадянином відбудеться, його не викинуть на вулицю”.

Президент повідомив, що наразі багато країн надіслали замовлення на рейси для українських робітників. Серед них - Німеччина, Італія, Фінляндія, Польща.

"Хочете працювати за кордоном - будь ласка, рабства в Україні немає", - сказав Зеленський.

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Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Частина українських заробітчан втратили або обмежили роботу через коронавірус в інших країнах.

30 квітня Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції розпочав перемовини з країнами Європи щодо запрошення українських робітників на сезонні роботи.