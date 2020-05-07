Чапутович обговорив з Кулебою приїзд до Польщі українських заробітчан

Глави МЗС України та Польщі Дмитро Кулеба і Яцек Чапутович в телефонній розмові у четвер обговорили, зокрема, приїзд до Польщі сезонних працівників з України.

Про це інформує у Twitter МЗС Польщі.

“У телефонній розмові глави МЗС Польщі та України Яцек Чапутович і Дмитро Кулеба обговорили питання приїзду до Польщі сезонних працівників, відновлення польських консульств в Україні і питання протидії COVID-19”,- повідомило МЗС Польщі.

Зазначається, що міністри підтвердили свою підтримку для подальшого розвитку Східного партнерства перед самітом ЄС-СП у червні.

Як інформувало МЗС України, під час телефонної розмови Кулеба і Чапутович приділили особливу увагу підготовці до майбутнього саміту Східного партнерства та взаємодії в рамках порядку денного Україна-ЄС. Чапутович запевнив у незмінній підтримці Польщею європейського та євроатлантичного вибору Української держави, підтвердив необхідність збереження санкцій ЄС проти Росії. Міністри обговорили питання двостороннього співробітництва, а також зусилля обох країн у протидії поширенню пандемії коронавірусу.

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Як повідомлялося, у Польщі зараз перебуває до мільйона українців.