Українці у Польщі за квартал зареєстрували в консульських установах 782 немовлят

У першому кварталі цього року в консульських установах України на території Польщі 782 новонароджених зареєстровано громадянами України. Водночас, у першому кварталі на території РП зафіксовано смерть 117 українців.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомила керівник консульського відділу Посольства України в РП Світлана Криса.

“За перший квартал 2020 року в консульських установах України в Польщі видано 782 довідки про реєстрацію дітей громадянами України”,- повідомила Криса.

За її словами, динаміка є позитивною, оскільки за аналогічний період 2019 року громадянами України зареєстровано на 36 дітей менше (736).

Водночас, у першому кварталі поточного року у Польщі померли чи загинули 117 громадян України. Це на 19 менше, ніж упродовж аналогічного періоду 2019 року (136).