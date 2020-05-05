У Рівному поновили роботу ринки

Із дотриманням протиепідемічних вимог у Рівному запрацювали продовольчі ринки.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації

"Нині на Рівненщині є 33 ринки. З них лише 13 погодилися дотримуватися протиепідемічних вимог, 9 з них вже запрацювали.. При вході проводять температурний скринінг і перевіряють наявність масок. Місця торгівлі обладнані захисними екранами з плівки між продавцями та покупцями. На вході в павільйони та біля прилавків стоять антисептики. Як розповіли продавці, щогодини вони дезінфікують робочі поверхні. На ринках працюють гучномовці, які нагадують всім про дотримання протиепідемічних заходів. Крім того, працівники поліції та Держпродспоживслужби моніторять ситуацію на ринках, а також, лабораторно перевіряють безпеку харчових продуктів", - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що продавці налаштовані позитивно, хоча і кажуть, що покупців мало. Дирекція ринків вважає, що причиною є обмежений рух транспорту. Тому можливість зміни графіку руху тролейбусів вже в четвер мають розглянути на засіданні комісії з питань техногенно-епідемчіно безпеки та надзвичайних ситуацій.

У Рівне відновили роботу ринки

Як повідомлялося, рекомендаційне рішення про відкриття ринків за умови дотримання всіх карантинних обмежень в області прийнято 1 травня.

Станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків. Загалом з початку пандемії одужали 1875 осіб, 316 людей померли.