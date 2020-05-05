У Кременчуці закривають лікарню, з якою пов'язана половина випадків COVID-19 у місті

У Кременчуці закривають Центральну районну лікарню Кременчуцького району, яка стала центром поширення COVID-19: із нею пов'язана половина випадків захворювання в місті.

Про це йшлося на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

"Центральну районну лікарню Кременчуцького району закривають до стабілізації ситуації з захворюванням на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що з 85-ти випадків захворювання на COVID-19, зареєстрованих у місті, 43 особи - це медичні працівники ЦРЛ та члени їх родин. Випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, пов’язані із Центральною районною лікарнею Кременчуцького району, яка територіально знаходиться на території Кременчука, виявляють практично щодня.

Міський голова Віталій Малецький в черговий раз закликав містян, які зверталися до лікарів ЦРЛ за консультацією, контактували з медичними працівниками або пацієнтами лікарні, з проханням звернутися до свого сімейного лікаря, повідомити про це та пройти ПЛР-тестування, щоб виключити можливість зараження COVID-19.

Заступник міського голови Ольга Усанова зазначила, що вчора до Центральної районної лікарні приїжджала комісія з обласного департаменту охорони здоров’я, і було прийнято рішення про закриття лікувального закладу до стабілізації ситуації щодо захворювання працівників закладу на COVID-19 та проведення дезінфекції всіх приміщень лікарні.

Начальник міського управління охорони здоров’я Максим Середа зазначив, що Кременчук готовий приймати пацієнтів ЦРЛ на лікування. Головне занепокоєння головного медика міста викликає робота жіночої консультації цього лікувального закладу. Середа порадив вагітним, які стоять на обліку у жіночій консультації Центральної районної лікарні, звернутися до керівників міських жіночих консультацій, де буде організований супровід їх вагітності і проведені всі необхідні дослідження.

Як повідомлялося, станом на 09:00 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків. Загалом з початку пандемії одужали 1875 осіб, 316 людей померли.