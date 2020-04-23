На Полтавщині половина захворювань на коронавірусну хворобу - у Кременчуці та районі

На Полтавщині, де за добу майже на третину побільшало виявлених випадків коронавірусу (зі 116 до 161), половина зафіксованих випадків припадає на Кременчук і Кременчуцький район - там COVID-19 зареєстрували у 80 осіб.

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєнубов у Телеграм.

"У Полтавській області 161 випадок захворювання на коронавірус, нових за добу – 45.... Ситуація в розрізі міст і районів: Кременчук – 58, Полтава – 27, Кременчуцький район – 22, Миргород – 12, Горішні Плавні – 11 (4 одужали), Зіньківський район – 8, Полтавський район – 4, Кобеляцький район – 3, Лубни – 3, Лубенський район – 2, Оржицький район – 2, Глобинський район – 2, Карлівський район – 2, Машівка – 1 (людина одужала), Козельщинський, Котелевський, Хорольський і Чутівський райони – по 1", - йдеться у повідомленні.

Зареєстровано 3 летальних випадки - всі у Кременчуці.

Наразі в області хворіє 146 людей. Коронавірус підтвердили у 42 медичних працівників з різних відділень.

Одужали від коронавірусної інфекції 12 жителів області.

Фото: dnepr-krym.com

Як повідомляв Укрінформ, керівництво Центральної районної лікарні у Кременчуку відмовлялося від співпраці з міською владою і з лабораторним центром, не повідомляючи дані про виявлених хворих серед пацієнтів та працівників. Міський голова Кременчука Віталій Малецький закликав пацієнтів ЦРЛ та людей, які відвідували хворих, повідомити про це своєму сімейному лікареві або на гарячу телефонну лінію 1563.

Станом на ранок 23 квітня в Україні зафіксовано 7 170 випадків COVID-19, 578 нових за добу. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 187 людей. Одужали 504 особи.

Фото: dnepr-krym.com