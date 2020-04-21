У Кременчуці лікарня, де спалах коронавірусу, приховує відомості про інфікованих

Керівництво розташованої в Кременчуку Центральної районної лікарні, де зафіксовано спалах захворюваності на COVID-19, приховує відомості про інфікованих пацієнтів та медичних працівників.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

"У Кременчуці зареєстровано 48 випадків захворювання на COVID-19. Така висока цифра пов’язана з тим, що спалах коронавірусної інфекції зафіксовано у Центральній районній лікарні Кременчуцького району, яка територіально розташована на території м. Кременчука… На жаль, керівництво Центральної районної лікарні не йде на співпрацю ні з міською владою, ні з лабораторним центром, не повідомляє дані про виявлених хворих серед пацієнтів та працівників лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

Щоб уникнути розповсюдження коронавірусної інфекції, міський голова Кременчука Віталій Малецький звернувся до мешканців міста, які лікувалися у Центральній районній лікарні або відвідували хворих, мали контакти з пацієнтами та медичними працівниками ЦРЛ у період з початку квітня 2020 року, щоб вони повідомили про це своєму сімейному лікареві або на гарячу телефонну лінію 1563. Це дозволить їм, перш за все, подбати про власне здоров’я та здоров’я своїх рідних та близьких, підкреслили в міськраді. Лікарі зв’яжуться з ними і розкажуть, як слід діяти в цій ситуації, слідкувати за своїм здоров’ям. У разі необхідності буде проведено тестування на COVID-19.

Як повідомила 21 квітня 2020 року на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації заступник міського голови Ольга Усанова, за минулу добу зі скаргами на ГРВІ до лікарів звернувся 1 дорослий, випадків грипу та вперше виявлених пневмоній не реєстрували.

У стаціонарних відділеннях міських лікарень з діагнозом пневмонія перебуває 40 осіб, у чотирьох - тяжкий перебіг хвороби (у двох пацієнтів підтверджено COVID-19, у двох – під питанням). У місті проводиться робота над виявленням можливих випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, проводяться експрес-тестування та направляються матеріали на ПЛР-дослідження до Полтавського обласного лабораторного центру.

За минулу добу проведено 4 експрес-тести: 1 показав позитивний результат, 3 – негативні. Загалом з початку пандемії проведено 278 експрес-тестувань. До Полтавського обласного лабораторного центру було направлено 262 зразки, 217 результатів отримано, 45 очікується, 29 показали позитивний результат.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

На Полтавщині зафіксовано 101 випадок захворювання на коронавірус, в тому числі у 34 медиків.