На Полтавщині третина хворих на COVID-19 – медики

На Полтавщині, де станом на сьогодні, 21 квітня, зафіксовано 101 випадок захворювання на коронавірус, третину інфікованих складають медики - 34 особи.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі голова Полтавської обласної держадміністрації Олег Синєгубов.

У Полтавській області вже 101 випадок захворювання на коронавірус... Нині лабораторно коронавірус підтвердили у 34 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

В області за добу підтвердили 38 нових випадків захворювання. Найбільше - у Кременчуці (з 51 випадків - 30 нових).

Одужали за весь час 12 людей.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.