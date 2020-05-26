З 26 травня на Чернігівщині відновив роботу Менський зоопарк.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Менський міський голова Геннадій Примаков.

"Запрошую всіх відвідати перлину нашої громади - Менський зоопарк, який сьогодні відкрив двері для відвідувачів. При собі мати маску та рукавички", - написав очільник громади.

Як повідомила кореспондентові Укрінформу директор зоопарку Зінаїда Максименко, установа не працювала з 12 березня - відколи в Україні почався карантин. За цей час тут народилося близько 40 голів молодняка тварин і птахів.

Менський зоопарк на Чернігівщині відновив свою роботу / Фото: Наталія Потапчук, Укрінформ

Дали приплід зебу, віслюки, муфлони, лані, карликові курочки бентами, вівці асканійської породи, лебеді, павичі та інші. Під час карантину мешканці зоопарку трохи сумували за відвідувачами, оскільки звикли до уваги та гостинців.

Менський зоопарк - єдиний в Україні, що розташований у райцентрі (м. Мена). Він був створений у 1977 році і займає площу близько 9 га. Колекція тварин і птахів налічує 150 видів і близько 1000 особин. Щорічно зоопарк приймає до 50 тис. відвідувачів, половина яких - діти. Зоопарк належить до комунальної власності обласної ради і фінансується з обласного бюджету.

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Як повідомляло агентство, епідеміологічна ситуація на Чернігівщині є сприятливою для послаблення карантинних обмежень. З 22 травня в області дозволили пасажирські перевезення автомобільним транспортом. На сьогодні в регіоні зареєстровано 136 випадків інфікування коронавірусом, це - найменше в Україні.

В Україні станом на 26 травня лабораторно підтверджено 21 584 випадків COVID-19, в тому числі 644 летальних випадків, 7 575 людей одужали. За добу підтверджено 339 нових випадків.

Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня. Цим документом передбачене послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).