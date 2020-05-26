Київський зоопарк після відкриття відвідали понад сім тисяч осіб

Київський зоопарк після відкриття відвідали 7130 людей.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом, за перших три дні після відкриття зоопарк відвідали 7130 людей. Понад півтори тисячі з них придбали квитки до зоопарку онлайн", - сказав Кличко.

Столичний голова наголосив, що вхід відвідувачам без маски заборонений. Квиткові каси обладнали захисним склом, касири працюють у захисних масках.

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"Кількість відвідувачів зараз обмежена. Одночасно у зоопарку можуть гуляти люди з розрахунку не більше 1 особи на 10 кв. м площі. Зокрема і з цим були пов’язані черги біля входу в зоопарк", - пояснив Кличко.

Також, за його словами, дезінфекцію території зоопарку здійснюють щоранку та щовечора. На центральному вході встановили пункт вимірювання температури та апарати для дезінфекції рук. Працює на території зоопарку і медпункт.

Як повідомлялось, Київський зоопарк. у якому завершили першу чергу реконструкції, відновив свою роботу з 23 травня.

Фото: zoo.kyiv.ua