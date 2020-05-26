На Херсонщині посилять роботу COVID-патрулів

У Херсонській області у зв’язку з пом’якшенням карантину, посилять роботу COVID-патрулів, які контролюватимуть дотримання обмежувальних заходів.

Про це у Faceboоk повідомляє Херсонська ОДА.

«Про важливість посилення роботи COVID-патрулів через послаблення карантину, наголосив на селекторній нараді заступник голови облдержадміністрації Вадим Чабан», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Херсонській області створено 269 COVID-патрулів, якими вже проведено 3859 рейдів. Поліція спільно з органами місцевого самоврядування склала 554 адмінпротоколи за порушення норм карантину. Крім цього, 635 актів складено органами місцевої влади.

Голова ОДА Юрій Гусєв зазначив, що посилення роботи COVID-патрулів - це необхідність, яка допоможе уникнути спалахів коронавірусу на Херсонщині.

«Сьогоднішні послаблення – це ефективна робота медичного штабу, нашої обласної комісії ТЕБ та НС. Ми не можемо допустити, аби ці послаблення привели до нових спалахів COVID-19 у Херсонській області”, - наголосив Гусєв.

Як повідомляв Укрінформ, Херсонщина, враховуючи визначені МОЗ критерії щодо ситуації з захворюваністю на COVID-19, перейшла на адаптивну модель карантину.

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В області лабораторно підтверджено 177 випадків зараження корона вірусом. 149 пацієнтів одужали, двоє – померли.

Станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19 (за останню добу – 259), з них 623 летальних. Одужали 7234 особи.