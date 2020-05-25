На Херсонщині почали працювати дитсадки
Як повідомляє офіційний сайт Херсонської міської ради, з 25 травня роботу розпочнуть 74 заклади із 82.
«Із 25 травня в місті запрацюють заклади дошкільної освіти... Таке рішення було прийняте на вимогу багатьох батьків, які у зв’язку з послабленням карантину повернулися на роботу. Отже, з 25 травня роботу розпочнуть 74 заклади із 82»,- йдеться у повідомленні.
Не відкриються 8 закладів через відсутність потреби або ремонти.
Як повідомляє у Faceboоk Херсонська ОДА, крім дитсадків у Херсоні відкриваються 10 садочків у Чаплинській ОТГ. По інших районах планується відкриття закладів дошкільної освіти з 1 червня. Наразі місцеві органи самоврядування проводять роботу по дотриманню протиепідемічних норм, вивчають потребу у відкритті закладів та організовують завезення продуктів харчування.
Як повідомляв Укрінформ, Херсонщина, враховуючи визначені МОЗ критерії щодо ситуації з захворюваністю на COVID-19, перейшла на адаптивну модель карантину.
Станом на ранок 25 травня в області 177 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус: 149 людей одужали, двоє – померли.
Фото: 24ks.news