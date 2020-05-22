Херсонщина пом’якшила карантин - вже працюють транспорт та готелі

Херсонщина, враховуючи визначені МОЗ критерії щодо ситуації з захворюваністю на COVID-19, має право на пом’якшення карантину та переходить на адаптивну його модель.

Про це 22 травня під час брифінгу розповів керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні вранці була проведена комісія ТЕБ та НС регіонального рівня. За доповіддю головного санітарного лікаря, рівень захворюваності і рівень ПЛР-тестувань відповідають показникам і критеріям, які дозволяють пом’якшити вимоги карантину», - зазначив Чабан.

За його словами, хворими на COVID-19 зайнято в області 3,5% ліжко-місць від заявленої кількості, що були передбачені для лікування хворих на коронавірус.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу у пресслужбі Херсонської ОДА, всього в області визначено 10 закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID, у яких розгорнуто 449 ліжок. Станом на 22 травня на лікуванні у закладах охорони здоров’я перебуває 16 осіб.

Таким чином, зазначив Чабан, з 22 травня в Херсонській області можуть: працювати внутрішньообласний, міський пасажирський транспорт (відкриття маршрутів залежить від готовності перевізників), офіційно оформлені готелі (крім ресторанів у готелях), проводитися спортивні заходи без глядачів, в яких беруть участь не більше ніж 50 осіб та релігійні заходи за умови перебування не більше однієї особи на 10 кв. метрах площі будівлі.

Станом на 14 годину 22 травня в області зафіксовано 173 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу, 139 людей вже одужали, є 2 летальні випадки.

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Як раніше повідомляв Укрінформ, з п'ятниці в Україні запроваджується адаптивна модель карантину, проте обмежувальні заходи будуть послаблені лише в регіонах з відповідною епідеміологічною ситуацією, яка відповідає трьом критеріям: показник інцидентності - середня кількість випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення має складати менш як 12 осіб; завантаженість ліжок у закладах для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 повинна бути менше ніж 50%; кількість проведених тестів (ПЛР та ІФА) має становити більше ніж 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів.