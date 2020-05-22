Укрпрофоздоровниця оприлюднить правила поведінки в санаторіях під час карантину

Товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" на початку наступного тижня опублікує правила поведінки в санаторно-лікувальних закладах в умовах карантину.

Про це під час пресконференції "Робота оздоровчої галузі в умовах протиепідемічної безпеки та значення санаторно-курортного сезону-2020 для українців" заявив голова наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", заступник голови Федерації профспілок України Володимир Саєнко.

"На сайті Укрпрофоздоровниці в понеділок-вівторок будуть оприлюднені правила поведінки в санаторіях", – зазначив Саєнко.

За його словами, протоколи поведінки були розроблені ще під час обсервації громадян, які поверталися з-за кордону на початку карантину. Зокрема, передбачено обмежену можливість виходу в місто, певні обмеження в спілкуванні тощо.

Також обов’язковим буде тестування на коронавірус. Власник путівки має або мати уже готовий тест на коронавірус, або пройти його під час поселення у лікувально-санаторний заклад.

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Як повідомляв Укрінформ, Укрпрофоздоровниця почала тестувати прилади для температурного скринінгу людей, що перебуватимуть на лікуванні та оздоровленні в санаторних закладах України під час санаторно-курортного сезону-2020.

На початку червня, відповідно до урядового плану виходу з карантину, мають бути зняті обмеження з санаторно-оздоровчих та реабілітаційних закладів.

Карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні запроваджено з 12 березня. Зокрема, було припинено роботу навчальних закладів, закладів громадського харчування та торгівлі, крім продуктових магазинів та аптек, готелів, розважальних, спортивних та культурних закладів. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. Перші послаблення карантину почалися з 11 травня.

Станом на 22 травня в Україні лабораторно підтверджено 20 148 випадків COVID-19. За добу – 442 нові випадки.