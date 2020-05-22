Укрпрофоздоровниця тестує прилади для температурного скринінгу курортників

Товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок «Укрпрофоздоровниця» почало тестувати прилади для температурного скринінгу людей, які перебуватимуть в санаторних закладах України під час сезону-2020.

Про це під час пресконференції "Робота оздоровчої галузі в умовах протиепідемічної безпеки та значення санаторно-курортного сезону-2020 для українців" заявив голова наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", заступник голови Федерації профспілок України Володимир Саєнко.

"Обов`язкова умова прийняття на відпочинок у санаторії – перевірка на хворобу. Це вимога МОЗ. Будемо дискутувати, як часто це робити. Але обов`язково. Зараз, наприклад, у тестовому режимі випробовуються пристрої для температурного скринінгу. Якщо досвід буде вдалий, такі прилади буде встановлено на кожному підприємтві Укрпрофоздоровниці", – зазначив він.

За словами Саєнка, під час тестового режиму випробовуватиметься ефективність застосування таких приладів.

"Тестовий режим – це перевірка якості роботи. Далі буде прийнято рішення, за тиждень-два", – сказав він.

На сьогодні, за словами Саєнка, такий апарат уже встановлений у Будинку профспілок на Майдані Незалежності. Ще один буде встановлено днями в готелі "Турист" на станції метро "Лівобережна".

Водночас, запевнив представник Укрпрофоздоровниці, на вартість санаторних путівок встановлення такого устаткування не вплине.

"Точно не вплине. 130 тис. грн – це найдорожчий. Якщо ж невеликий санаторій, то можна буде встановити і менш потужний прилад", – зазначив Саєнко.

Крім того, представник Укрпрофоздоровниці розповів, що такі прилади – багатофункціональні, і після закінчення епідемії їх можна буде перепрограмувати під інші потреби.

"У такий апарат можливо прописувати з часом не лише скринінг температурного режиму, але й, наприклад, фейсконтроль", – пояснив він.

Також, за його словами, приміщення лікувально-санаторних закладів планується оснастити приладами дезінфекції для запобігання розповсюдження вірусів – так званими озонаторами.

"Питання режиму роботи санаторіїв в умовах виходу з карантину, норми протиепідемічної безпеки мають стратегічне значення для санаторно-курортного сезону-2020", – підкреслив Саєнко.

Раніше повідомлялося, що на початку червня, відповідно до урядового плану виходу з карантину, мають зняти обмеження із санаторно-оздоровчих та реабілітаційних закладів.

Станом на 22 травня в Україні лабораторно підтверджено 20 148 випадків COVID-19. За добу – 442 нових випадків.