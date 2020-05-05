В українській армії на COVID-19 хворіють 38 військових

У Збройних силах України за минулу добу нових випадків інфікування коронавірусом не зафіксовано, хворіють 38 осіб.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

«На 07.00 05 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 38 осіб. Також за період пандемії одужали 40 осіб та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 268 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 121 особа», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за повідомленням комунального підприємства Харківської обласної ради “Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня” від 2 травня, під час друкування результатів аналізу ПЛР було помилково внесено позитивні результати відносно трьох військовослужбовців Харківської області, про яких інформувалося у ранковому зведені 3 травня. Таким чином кількість особового складу, що хворіє на COVID-19, зменшилась на три особи, пояснили у командуванні Медичних сил.

Читайте також: У Сумах через інфікованого поліцейського ізолювали патрульну роту

Як повідомлялось, станом на ранок 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 316 летальних, 1875 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 366 нових випадків.