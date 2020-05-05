У Сумах через інфікованого поліцейського ізолювали патрульну роту

У Сумах через хворого на COVID-19 поліцейського на самоізоляцію відправили роту його колег.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник патрульної поліції у Сумській області Олег Сологуб.

«Коли з’явилось ознаки ГРВІ, він звернувся до лікаря та одразу пішов на лікарняний. З’ясувалося, що інспектор контактував з особою, в якої був підтверджений COVID-19. Коли ПЛР-аналіз підтвердив коронавірусну інфекцію, керівництво управління відправило на самоізоляцію роту, в якій працює патрульний. А це близько 50 патрульних», - уточнив Сологуб.

За його інформацією, всім їх також провели ПЛР-тестування і зараження вірусом у них не виявили.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 травня у Сумській області 112 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, що на два більше, ніж було напередодні, з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах).

Загалом в Україні станом на 4 травня було 12 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 418 нових випадків.