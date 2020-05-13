У Святогірській лаврі немає заражених коронавірусом – ОДА

На сьогодні ні хворих на COVID-19, ні підозр на цю інфекцію серед мешканців Святогірської Свято-Успенської лаври не виявлено.

Про це на пресбрифінгу 12 травня заявив заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Депаратаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації Олександр Педенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Святогірська лавра на слуху, але Великдень вже три тижні як минув, і ніяких захворювань на COVID-19 там не реєструвалося... Лавра зачинена для відвідування, наскільки мені відомо. Я вже казав і повторю, що жодного виклику з лаври від тих мирян, які там знаходяться, від служителів лаври не отримували ні мобільні бригади, ні медичні заклади Слов’янська. Не було ні підозр, нічого», - сказав Педенко.

Він зазначив, що єдина жінка, яка захворіла в місті, прибула до Святогірська після 1 травня, тобто через два тижнія після Великодня, тому цей випадок ніяк не пов’язаний з богослужінням на Пасху.

«Я вважаю, що треба поставити крапку і тему зі Святогірською лаврою закрити, там все гаразд. Вони дотримуються карантинних умов, і лавра не працює. І джерелом захворювання наша лавра не є», - запевнив Педенко.

Як повідомлялося, на Донеччині триває досудове розслідування за фактом участі близько 350 людей у Великодньому богослужінні в ніч з 18 на 19 квітня в Святогірській Свято-Успенській лаврі. Проводяться необхідні слідчі дії за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.

Як повідомлялося, станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадки COVID-19, з них 375 за добу.

У Донецькій області захворіло на COVID-19 100 людей, з яких троє 3 померли.

Фото: photographers.ua