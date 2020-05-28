Пасажирів у київському метро щодня стає більше на 100 тисяч

Кількість пасажирів у метро зростає щодня в середньому на 100 тисяч людей.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Столичне метро вчора, в третій день після відновлення роботи, перевезло 536 тисяч пасажирів. А за перших два дні – загалом 773 тисячі. Тобто, щодня пасажиропотік у підземці зростає в середньому на 100 тисяч людей", - сказав Кличко.

Київський метрополітен / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Він нагадав, що місто повністю відновило роботу наземного громадського транспорту. За його словами, на лініях вже працюють 345 автобусів, 326 тролейбусів, 242 трамваї та понад 80 маршруток КП "Київпастранс". Пасажирів перевозять і маршрутні таксі приватних перевізників, їх понад 1 тисяча одиниць.

Транспорт у Києві / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Як повідомлялось, у рамках другого етапу послаблення карантину з 22 травня у Києві відновив роботу наземний громадський транспорт, а з 25 травня - метрополітен.

Київський метрополітен / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Карантин в Україні було запроваджено з 12 березня.

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Станом на 28 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19. За добу - 477 нових випадків. Загалом в Україні одужали 8439 людей, 669 летальних випадків.