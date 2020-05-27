Київське метро у години пік обмежуватиме вхід на деякі станції

У Київському метрополітені у годину пік, щоб не створювати великого скупчення людей, тимчасово будуть обмежувати вхід на деякі станції.

Про це на брифінгу 27 травня заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У метро, в час пік, щоб не створювати великого скупчення людей, тимчасово будуть обмежувати вхід на деякі станції. Треба буде трохи зачекати біля входу, дотримуючись дистанції і обов'язково у масці", - сказав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 25 травня відновлено роботу метро у зв'язку з послабленням карантину.

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У перший день роботи метрополітеном скористалися 310 тисяч людей. 26 травня, метро перевезло 463 тисячі пасажирів.