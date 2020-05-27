У метро Києва побільшало пасажирів
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Зокрема, збільшилася кількість людей на платформах і вже не всюди вдається дотримуватися дистанції у 1,5 метра. У вагонах люди сидять один через одного, а на "червоній" гілці - люди ще й стоять поряд із заповненими сидіннями.
У наземному громадському транспорті натомість пасажирів небагато, маршрутки та тролейбуси напівпорожні. Така ж ситуація і на маршрутах приміського сполучення з Київською областю.
Київський метрополітен / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ
Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 25 травня відновлено роботу метро у зв'язку з послабленням карантину.
Роботу громадського транспорту у столиці відновлено з 23 травня, а у Київській області - з 26 травня.
За перший день роботи після карантину, 25 травня, метрополітеном скористалося 310 тисяч пасажирів.